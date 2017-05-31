РАДИОПРОГРАММА ОТ 31 МАЯ
31.05.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 27 | Автор: Сергей Скляров
• Ураган обойдет Красноярский край
• Как защититься от коллекторов
• Железногорец задержал пьяную автоледи
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22 области и республики Центрального и Приволжского федеральных округов окажутся этой ночью во власти стихии, сообщает «Интерфакс». Синоптики предупреждают о сильных дождях, местами с грозами и возможным градом.
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