ДЫХНИ В ТРУБОЧКУ!
Железногорец задержал пьяную автоледи
Около половины второго ночи 29 мая молодому человеку, двигаясь по трассе, пришлось уворачиваться от выехавшего на встречку автомобиля Хендай Солярис. Поняв, что за рулем водитель в адекватном состоянии, железногорец развернулся и поехал за иномаркой. По словам мужчины, ему пришлось буквально на ходу открывать дверь Хендая.
Увидев за рулем изрядно пьяную даму, молодой человек вызвал наряд ГИБДД. Прибыв на место, инспекторы отдельного взвода ДПС выяснили, что у 45-летней дамы - жительницы Сосновоборска, даже нет документов на управление авто.
"Дышать в трубочку" женщина отказалась, кричала, что у нее украли деньги и телефон, а потом мирно уснула в машине дорожных полицейских. Далее разбираться с ней будет суд.
Фото с сайта devishnik-online.ru
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