ОТКАЖИСЬ ОТ КУРЕНИЯ!

Сегодня отмечается всемирный день без табака

Курение табака - самая распространенная вредная привычка в мире. Согласно статистике, в России от этого пагубного пристрастия каждый год преждевременно умирает около 400 тысяч человек, во всем мире - 6 миллионов, более 600 тысяч из которых, не являясь курильщиками, умирают из-за воздействия вторичного табачного дыма. В нашей стране курят около 40% населения, возраст курильщиков "помолодел" - все чаще можно встретить на улицах подростков с сигаретой в зубах.



Сегодня отличный день, чтобы бросить курить. Сломай сигарету, пока сигарета не сломала тебя.