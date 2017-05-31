ОТКАЖИСЬ ОТ КУРЕНИЯ!
31.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 36 | Автор: Анна Тищук
Сегодня отмечается всемирный день без табака
Курение табака - самая распространенная вредная привычка в мире. Согласно статистике, в России от этого пагубного пристрастия каждый год преждевременно умирает около 400 тысяч человек, во всем мире - 6 миллионов, более 600 тысяч из которых, не являясь курильщиками, умирают из-за воздействия вторичного табачного дыма. В нашей стране курят около 40% населения, возраст курильщиков "помолодел" - все чаще можно встретить на улицах подростков с сигаретой в зубах.
Сегодня отличный день, чтобы бросить курить. Сломай сигарету, пока сигарета не сломала тебя.
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