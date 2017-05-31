НАГРАДЫ ОТ ДЯДИ СТЕПЫ
31.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 41 | Автор: Галина Процкая
Железногорские полицейские наградили детей, принявших участие в конкурсе «Полицейский Дядя Степа»
Стражи порядка и председатель Общественного совета при МУ МВД России по ЗАТО Железногорск Николай Селезнев наградили участников отборочного этапа всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа». Каждый участник получил памятный подарок.
Этот конкурс уже традиционно ежегодно проводится в преддверии Международного Дня защиты детей. В этом году его участниками стали дети сотрудников ОВД.
Ребята вместе со своими родителями приготовили поделки, посвященные любимым российским мультипликационным и киногероям – сотрудникам органов внутренних дел.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
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