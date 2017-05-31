ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

Читайте в свежем номере газеты на этой неделе:

- С 1 января даже те дома, где установлены приборы учета, стали платить за общедомовые нужды по нормативам. А вот с 1 июня эти нормативы поменялись. Так что уже в июльских квитанциях жители увидят совершенно другие цифры. В какую сторону изменится квартплата вы узнаете из нашей газеты.

- Единственный депутат, который состоит сразу во всех комиссиях, одной из них даже руководит, а также прибивает скворечники по просьбе пенсионеров - председатель социальной комиссии единоросс Анатолий Новаковский. Интервью с парламентарием в нашей газете.

- Попытка создать уголок райского сада, пусть даже в рамках городского проекта «Цветущий Железногорск», не всегда обречена на успех - убедилась на своем опыте одна из местных предпринимательниц. Намерение благоустроить кусочек двора вызвало яростное неприятие... самих жильцов.

Читайте газету "Город и Горожане"!