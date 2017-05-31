ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"
Читайте в свежем номере газеты на этой неделе:
- С 1 января даже те дома, где установлены приборы учета, стали платить за общедомовые нужды по нормативам. А вот с 1 июня эти нормативы поменялись. Так что уже в июльских квитанциях жители увидят совершенно другие цифры. В какую сторону изменится квартплата вы узнаете из нашей газеты.
- Единственный депутат, который состоит сразу во всех комиссиях, одной из них даже руководит, а также прибивает скворечники по просьбе пенсионеров - председатель социальной комиссии единоросс Анатолий Новаковский. Интервью с парламентарием в нашей газете.
- Попытка создать уголок райского сада, пусть даже в рамках городского проекта «Цветущий Железногорск», не всегда обречена на успех - убедилась на своем опыте одна из местных предпринимательниц. Намерение благоустроить кусочек двора вызвало яростное неприятие... самих жильцов.
Читайте газету "Город и Горожане"!
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
«Нафтогаз Украины» заявил, что Стокгольмский арбитраж отменил условие «бери или плати» (take or pay), содержащееся в его контракте с «Газпромом» на поставку газа, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе…
В Киеве рассказали, чего «до одури боится» Россия
В Киеве продолжают «веселить» народ. На этот раз отличился депутат Рады Дмитрий Тымчук. Он уверено заявил, что знает, чего «до одури» боится Россия.
МЧС объявило штормовое предупреждение в 22 регионах
22 области и республики Центрального и Приволжского федеральных округов окажутся этой ночью во власти стихии, сообщает «Интерфакс». Синоптики предупреждают о сильных дождях, местами с грозами и возможным градом.
Додон прокомментировал высылку молдавских дипломатов из РФ
Молдавский президент Игорь Додон проведет ряд встреч с российскими официальными лицами.
У пациентки остановилось сердце во время пластической операции
В Москве в частной клинике пластической хирургии у 29-летней девушки остановилось сердце во время проведения маммопластики, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.