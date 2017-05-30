РАДИОПРОГРАММА ОТ 30 МАЯ

В Москве на Ленинском проспекте из здания Центробанка неизвестный вынес более 11 миллионов рублей. Преступник скрылся с места преступления.Зачем Макрону была нужна встреча с Путиным Новый президент Франции Эммануэль Макрон воспользовался встречей с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы сформировать свой собственный образ как лидера.Журналисты обратили внимание на манеры Владимира Путина во время его визита во Францию. У входа в Российский духовно-культурный центр в Париже президент вежливо пропустил женщин вперёд себя.Во вторник, 30 мая, в Дарницком районе Киева выстрелом в спину был убит бывший исполняющий обязанности директора «Укрспирта» Виктор Панков. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на неназванные источники.Защита оппозиционера Алексея Навального в суде по иску миллиардера Алишера Усманова заявила ходатайство о вызове премьер-министра Дмитрия Медведева в качестве свидетеля. Об этом политик написал в Twitter.