РАДИОПРОГРАММА ОТ 30 МАЯ
30.05.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 21 | Автор: Сергей Скляров
• Клещи не пройдут!
• Ура лето!
• Умница и красавица
• Лето с опереттой
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Зачем Макрону была нужна встреча с Путиным Новый президент Франции Эммануэль Макрон воспользовался встречей с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы сформировать свой собственный образ как лидера.
Леди — вперёд. Манеры Путина сравнили с хамством Трампа
Журналисты обратили внимание на манеры Владимира Путина во время его визита во Францию. У входа в Российский духовно-культурный центр в Париже президент вежливо пропустил женщин вперёд себя.
В Киеве застрелен экс-директор «Укрспирта»
Во вторник, 30 мая, в Дарницком районе Киева выстрелом в спину был убит бывший исполняющий обязанности директора «Укрспирта» Виктор Панков. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на неназванные источники.
Защита Навального попросила вызвать в суд Медведева
Защита оппозиционера Алексея Навального в суде по иску миллиардера Алишера Усманова заявила ходатайство о вызове премьер-министра Дмитрия Медведева в качестве свидетеля. Об этом политик написал в Twitter.