РЕМОНТ В РАЗГАРЕ
30.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 27 | Автор: Галина Процкая
Ремонт баскетбольной площадки на стадионе «Труд» идёт полным ходом
Сегодня там провели рабочее совещание. Проверить ход строительства приехал замглавы администрации по социальным вопросам Владимир Фомаиди.
«Идёт монтаж площадки, материал по мере готовности поступает, заказаны сопутствующие материалы: краски, щиты. Как и намечено по графику, ко Дню молодежи всё будет готово», - пояснил руководитель МАУ «КОСС» Алексей Савицкий.
Площадку ремонтирует местный подрядчик ООО «Виктория». Её восстановят в прежнем виде, но с применением современных защитных средств обработки древесины от гниения, с гарантией на много лет. Основание делают из лиственницы, а настил – из сосны. Сверху древесину покроют специальной резиновой краской: она эластичная, износостойкая и устойчивая ко всем движениям основания.
Также продолжается обустройство площадки возле стадиона, куда переедет скейт-парк. Её уже заасфальтировали, впереди -благоустройство. Официальное открытие приурочено ко Дню молодёжи, сообщает информационный спортивный Журнал Молния.
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