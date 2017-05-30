НОВЫЙ КАНАЛ НА СВЕЖЕМ ТВ!
30.05.17 | Раздел: Цифровое телевидение | Просмотров: 17 | Автор: Галина Процкая
Телеканал "Доктор" - это научно-популярный, познавательный телеканал, в эфир которого войдут программы о достижениях медицинской науки, новых методах диагностики и лечения заболеваний, непридуманные истории врачей и пациентов, а также документальные очерки и примеры повседневного героизма из разных уголков мира.
Как выбрать нужную клинику? Будут ли люди жить больше 100 лет? Как провести только необходимые анализы? Что ждет мир после антибиотиков? – на эти и другие вопросы ответят ведущие специалисты России и мира в эфире телеканала «Доктор».
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
28 апреля 2015 | Раздел: Главные темы / CобытияС 1 июня в сети кабельного телевидения МП "ГТС" будет транслироваться канал «СПОРТ ПЛЮС».
4 декабря 2013 | Раздел: Cобытия••• В сети кабельного вещания муниципального предприятия "Городская телефонная сеть" в тестовом режиме запущен национальный образовательный телевизионный канал "ПРОСВЕЩЕНИЕ"
29 марта 2013 | Раздел: Cобытия••• С 1 апреля в сети кабельного телевидения МП "ГТС" начнет вещание новый спортивный канал "Бойцовский клуб"
20 июня 2011 | Раздел: Cобытия••• В сети кабельного телевидения МП "Городская телефонная сеть" начал вещание новый развлекательный канал семейства Discovery - "TLC"
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Феликс, в новости: ПОЗОР ВАНДАЛАМ!
Феликс, в новости: СТАТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ
Ямки, в новости: ГОРЯЧАЯ ПОРА
Жека, в новости: МОШЕННИКИ ПОШЛИ В АТАКУ
Грэг, в новости: ПОЗОР ВАНДАЛАМ!
Татьяна Фирсова, в новости: ПОЗОР ВАНДАЛАМ!
Жека, в новости: ВСЕГДА НА СТРАЖЕ
Жека, в новости: ГОРОД БЕЗ СВЯЗИ
Грэг, в новости: ВСЕГДА НА СТРАЖЕ
НОВОСТИ ЧАСА
В Москве ограбили Центробанк
В Москве на Ленинском проспекте из здания Центробанка неизвестный вынес более 11 миллионов рублей. Преступник скрылся с места преступления.
Обзор зарубежных СМИ: Как Россия вербует агентов через бойцовские клубы
Зачем Макрону была нужна встреча с Путиным Новый президент Франции Эммануэль Макрон воспользовался встречей с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы сформировать свой собственный образ как лидера.
Леди — вперёд. Манеры Путина сравнили с хамством Трампа
Журналисты обратили внимание на манеры Владимира Путина во время его визита во Францию. У входа в Российский духовно-культурный центр в Париже президент вежливо пропустил женщин вперёд себя.
В Киеве застрелен экс-директор «Укрспирта»
Во вторник, 30 мая, в Дарницком районе Киева выстрелом в спину был убит бывший исполняющий обязанности директора «Укрспирта» Виктор Панков. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на неназванные источники.
Защита Навального попросила вызвать в суд Медведева
Защита оппозиционера Алексея Навального в суде по иску миллиардера Алишера Усманова заявила ходатайство о вызове премьер-министра Дмитрия Медведева в качестве свидетеля. Об этом политик написал в Twitter.
В Москве на Ленинском проспекте из здания Центробанка неизвестный вынес более 11 миллионов рублей. Преступник скрылся с места преступления.
Обзор зарубежных СМИ: Как Россия вербует агентов через бойцовские клубы
Зачем Макрону была нужна встреча с Путиным Новый президент Франции Эммануэль Макрон воспользовался встречей с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы сформировать свой собственный образ как лидера.
Леди — вперёд. Манеры Путина сравнили с хамством Трампа
Журналисты обратили внимание на манеры Владимира Путина во время его визита во Францию. У входа в Российский духовно-культурный центр в Париже президент вежливо пропустил женщин вперёд себя.
В Киеве застрелен экс-директор «Укрспирта»
Во вторник, 30 мая, в Дарницком районе Киева выстрелом в спину был убит бывший исполняющий обязанности директора «Укрспирта» Виктор Панков. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на неназванные источники.
Защита Навального попросила вызвать в суд Медведева
Защита оппозиционера Алексея Навального в суде по иску миллиардера Алишера Усманова заявила ходатайство о вызове премьер-министра Дмитрия Медведева в качестве свидетеля. Об этом политик написал в Twitter.