НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 29 МАЯ
30.05.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 16 | Автор: Сергей Скляров
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Журналисты обратили внимание на манеры Владимира Путина во время его визита во Францию. У входа в Российский духовно-культурный центр в Париже президент вежливо пропустил женщин вперёд себя.
В Киеве застрелен экс-директор «Укрспирта»
Во вторник, 30 мая, в Дарницком районе Киева выстрелом в спину был убит бывший исполняющий обязанности директора «Укрспирта» Виктор Панков. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на неназванные источники.
Защита Навального попросила вызвать в суд Медведева
Защита оппозиционера Алексея Навального в суде по иску миллиардера Алишера Усманова заявила ходатайство о вызове премьер-министра Дмитрия Медведева в качестве свидетеля. Об этом политик написал в Twitter.