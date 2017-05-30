ДЕРЖИТЕСЬ, КЛЕЩИ!

В Железногорске сегодня начали обрабатывать территорию от клещей

Красноярский подрядчик, который выиграл конкурс, начал с водоохранной зоны городского озера площадью 30 га. Особое внимание местам часто посещаемым людьми. Это не только лесной массив, но и тропинки, края дороги, где ездят велосипедисты.

Отметим, что наибольшее количество клещей выявлено на асфальтовой дорожке вдоль речки Кантат: от устья до моста. После сегодняшней обработки там теперь безопасно. И все же, следует выждать дня два - три, прежде чем отправиться на прогулку.

По словам красноярского предпринимателя, акарицидное средство «Таран», которое он использует, действует на клещей практически мгновенно: членистоногие и парализуются, и травятся, - но стопроцентный эффект наступает в течение трех суток.

«Таран» относится к 4 классу опасности, на поверхности остается от 1 до 2 месяцев. Средство не представляет угрозу здоровью людей и животных.

Уже обработана водоохранная зона озера на территории поселка Подгорный, лесная территория КПП 3 и КПП 3а. Тщательно обработали место вокруг родника, из которого железногорцы очень любят брать воду.

Как рассказала главный специалист по экологии УГХ администрации Ирина Шахина, территории для обработки были определены межрегиональным Управлением ФМБА России № 51.

- На акарицидную обработку от клещей по муниципальной целевой программе «Охрана окружающей природной среды» из бюджета были выделены 114 тысяч рублей, из краевого получили еще 120 тысяч по программе «Здравоохранение».

В результате конкурсных процедур средства удалось сэкономить и вместо планируемых 50 га будет обработано 100. На следующей неделе обработают территории жилых домов по ул. Царевского в пятом микрорайоне и 25 гектаров площади вокруг профилактория «Строитель» (пр. Ленинградский, 153) — это любимое место отдыха горожан. Обработкой территории оздоровительных лагерей, детских учреждений занимается Управление образования ЗАТО Железногорск.