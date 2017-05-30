ГОРЯЧАЯ ПОРА

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29.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 75 | Автор: Галина Процкая

Ямочный ремонт дорог в Железногорске будет продолжен

Об этом сообщил начальник отдела коммуникаций Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО Железногорск Юрий Масалов:

- Три муниципальных контракта, которые были заключены, исчерпаны. Подрядчик полностью исполнил по ним свои обязательства. Сейчас идет процедура четвертой очереди ямочного ремонта. Как только определится победитель, будет заключен муниципальный контракт, и мы продолжим эту работу, - пояснил Юрий Масалов. – Сейчас ямы, которые превышают требования ГОСТа, в оперативном порядке будет устранять МП «Комбинат благоустройства» в рамках содержания дорог.

Источник: муниципальный портал



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КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ:
Дата: Вчера, 21:22 | Статус: | Автор: Ямки , Группа: Гости

Когда уберут эту неровность около остановки на Аллее по левой полосе сразу же после светофора, когда едешь с Ленинградского?! Её пытались не так давно подправить.... Нельзя выровнять разве? Там питание для светофора проходит? Почему нельзя сделать по-человечески? Почему всё через одно место? :-( Где можно заявку оставить на превращение этой неровности в нормальную дорогу?! Небольшую яму можно объехать, а эту кочку почти нельзя обрулить, не выезжая на соседнюю полосу.

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