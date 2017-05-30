ГОРЯЧАЯ ПОРА
29.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 75 | Автор: Галина Процкая
Ямочный ремонт дорог в Железногорске будет продолжен
Об этом сообщил начальник отдела коммуникаций Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО Железногорск Юрий Масалов:
- Три муниципальных контракта, которые были заключены, исчерпаны. Подрядчик полностью исполнил по ним свои обязательства. Сейчас идет процедура четвертой очереди ямочного ремонта. Как только определится победитель, будет заключен муниципальный контракт, и мы продолжим эту работу, - пояснил Юрий Масалов. – Сейчас ямы, которые превышают требования ГОСТа, в оперативном порядке будет устранять МП «Комбинат благоустройства» в рамках содержания дорог.
Источник: муниципальный портал
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