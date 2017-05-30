"СКИФЫ" НА ДОРОГАХ

На территории Железногорска прошла акция, организованная мотоклубом «Скифы» при поддержке Госавтоинспекции

Акция организована для привлечения внимания водителей к появлению на дорогах мотоциклистов и скутеристов.

В акции приняли участие более 20 мотоциклистов клуба. Организованной колонной, в сопровождении патрульного автомобиля ДПС, байкеры проехали через весь город. Остановившись на площади Королева, байкеры раздавали водителям памятки и напоминали, что с наступлением теплых дней на дорогах появляются мотоциклисты, мопедисты.

Участники мероприятия призывали автолюбителей быть более внимательными и с уважением относиться к водителям двухколесных транспортных средств, а также строго соблюдать Правила дорожного движения.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск