"СКИФЫ" НА ДОРОГАХ
На территории Железногорска прошла акция, организованная мотоклубом «Скифы» при поддержке Госавтоинспекции
Акция организована для привлечения внимания водителей к появлению на дорогах мотоциклистов и скутеристов.
В акции приняли участие более 20 мотоциклистов клуба. Организованной колонной, в сопровождении патрульного автомобиля ДПС, байкеры проехали через весь город. Остановившись на площади Королева, байкеры раздавали водителям памятки и напоминали, что с наступлением теплых дней на дорогах появляются мотоциклисты, мопедисты.
Участники мероприятия призывали автолюбителей быть более внимательными и с уважением относиться к водителям двухколесных транспортных средств, а также строго соблюдать Правила дорожного движения.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
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