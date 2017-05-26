СТАТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ

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В Железногорске комиссия ГК «Росатом» проведет мониторинг культурного пространства

Команда из 13 человек приехала в Железногорск с большой программой, которая будет реализована в городах присутствия атомной отрасли. В ней примут участие 13 городов, в их числе закрытые и 10 городов, где размещены АЭС. Железногорск — четвертый по счету, где начала свою работу мониторинговая комиссия проекта "Территории культуры Росатома".

Ведущий специалист Управления по работе с регионами ГК «Росатом», руководитель программы «Территория культуры «Росатома» Оксана Конышева:

- Наша задача - оценить качество работы учреждений культуры с точки зрения экономики и творчества. В комиссию входят экономисты, специалисты, которые смогут оценить условия, созданные в учреждениях культуры и творческую составляющую. Творческую направленность проверим, чтобы выявить лучшие коллективы и дать им возможность принять участие в российских и международных фестивалях, смотрах и конкурсах. Для этого готовится большая программа мастер-классов и семинаров. Эксперты выявят все проблемные зоны с экономической точки зрения и на этой базе будет построена стратегия развития культуры в целом в закрытых городах. Мы хотим, чтобы культура в наших городах стала еще лучше.

Завтра комиссия отправится в Зеленогорск, далее - в Северск. В конце июня специалисты планируют закончить работу.