ЛЕТНЯЯ ШУБА ДЛЯ МИШКИ
Железногорские коммунальщики готовят символ города - медведя - к лету
У ландшафтной фигуры медведя на проспекте Курчатова скоро появится летняя шуба. Сейчас специалисты МП КБУ набивают фигуру косолапого землей, чтобы потом посадить в нее растение - альтернатеру. Сначала она покроет фигуру своими ветвящимися стеблями, затем растение постепенно покраснеет на солнце и мишка будет не зеленым, а, как полагается, хозяину тайги - бурым.
Ежегодно на шкурку символа города уходит около 7000 корешков растений.
На днях озеленители закончат свою работу и мишка вновь предстанет перед горожанами во всей красе.
Отметим, что фигура хозяина тайги стала не только символом Железногорска, но и любимым персонажем ребятни. Накануне Нового года у медведя как у настоящего Деда Мороза появляется красная шапка и ему под лапу железногорские мальчишки и девчонки кладут записочки со своими желаниями.
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