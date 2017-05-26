ЛЕТНЯЯ ШУБА ДЛЯ МИШКИ

Железногорские коммунальщики готовят символ города - медведя - к лету

У ландшафтной фигуры медведя на проспекте Курчатова скоро появится летняя шуба. Сейчас специалисты МП КБУ набивают фигуру косолапого землей, чтобы потом посадить в нее растение - альтернатеру. Сначала она покроет фигуру своими ветвящимися стеблями, затем растение постепенно покраснеет на солнце и мишка будет не зеленым, а, как полагается, хозяину тайги - бурым.

Ежегодно на шкурку символа города уходит около 7000 корешков растений.

На днях озеленители закончат свою работу и мишка вновь предстанет перед горожанами во всей красе.

Отметим, что фигура хозяина тайги стала не только символом Железногорска, но и любимым персонажем ребятни. Накануне Нового года у медведя как у настоящего Деда Мороза появляется красная шапка и ему под лапу железногорские мальчишки и девчонки кладут записочки со своими желаниями.