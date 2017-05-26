РАДИОПРОГРАММА ОТ 26 МАЯ
26.05.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 28 | Автор: Сергей Скляров
• Последний звонок
• Мошенники атакуют
• Бездумные вандалы
• Детская спартакиада
• Горим, горим!
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Трамп создаст центр реагирования на нападки по связям с РФ
Белый дом готовится к созданию «оперативного центра», целью которого будет являться реагирование на вопросы, возникающие в связи с расследованием о связях кампании президента США Дональда Трампа с Россией, передает агентство…
Греф представил новую философию Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф объявил о новой объединяющей сотрудников и клиентов философии банка: современные технологии и возможности Сбербанка помогают людям экономить самое ценное, что у них есть — время.
Сожительство или законный брак, что выбирают россияне?
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Истребители КНР опасно приблизились к самолету ВМС США
Министерство обороны США подтвердило «непрофессиональное и небезопасное» сближение двух многофункциональных истребителей-бомбардировщиков J-10 (Цзянь-10) КНР с американским патрульным самолетом P-3 Orion над водами Южно-Китайского моря.