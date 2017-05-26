РАДИОПРОГРАММА ОТ 26 МАЯ

Первое заседание Апелляционного суда Лондона по заявлению Украины, касающемуся долга перед Россией, состоится в январе 2018 года.Белый дом готовится к созданию «оперативного центра», целью которого будет являться реагирование на вопросы, возникающие в связи с расследованием о связях кампании президента США Дональда Трампа с Россией, передает агентство…Глава Сбербанка Герман Греф объявил о новой объединяющей сотрудников и клиентов философии банка: современные технологии и возможности Сбербанка помогают людям экономить самое ценное, что у них есть — время.Россияне не спешат вступать в брак, к таким выводам пришли социологи.Министерство обороны США подтвердило «непрофессиональное и небезопасное» сближение двух многофункциональных истребителей-бомбардировщиков J-10 (Цзянь-10) КНР с американским патрульным самолетом P-3 Orion над водами Южно-Китайского моря.