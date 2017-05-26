МОШЕННИКИ ПОШЛИ В АТАКУ

Двух жительниц Железногорска за сутки мошенники развели на 300 тысяч рублей

Накануне, 25 мая, 80-летней пенсионерке позвонили на стационарный телефон и сообщили, что ее сын кого-то избил. Чтобы избежать наказания, нужно перечислить на указанный счет 250 тысяч рублей. Не дозвонившись сыну с первого раза, женщина решила перечислить деньги. Поскольку 250 тысяч в Сбербанке перевести одной суммой нельзя, пострадавшая отправляла ее частями в течение часа. Когда сын перезвонил матери, деньги уже ушли жуликам.

50 тысяч отдала обманщикудругая 75-летняя железногорка. По той же, обкатанной на пожилых людях схеме, представившисьсотрудником полиции, мошенник сказал, что внук женщины попал в беду. За деньгами приехал курьер, которому пенсионерка отдала 50 тысяч рублей. Поясняя следователю обстоятельства произошедшего, женщина вспомнила, что видела по телевидению сюжет, как люди попадаются на крючок мошенников, но при разговоре со злоумышленником, по ее словам,она словно находилась под гипнозом.

А накануне, 24 мая, сразу трое железногорцев попались в лапы интернет - мошенников. Женщина была обманута при приобретении страхового полиса ОСАГО, мужчина купил несуществующие авиабилеты, еще один железногорец не дождался телевизора за 24 тысячи рублей.

Фото: gorozhanin.com.ua