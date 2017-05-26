АВТОХАМА К ОТВЕТУ!

Битва за экологию развернулась во дворе жилого дома по Ленина, 44

Настоящая битва за благоустроенную и зеленую территорию развернулась во дворе жилого дома по адресу Ленина, 44 (район магазина «Аквариум»). Жители этого и других, рядом расположенных домов, с помощью деревьев и цветов решили бороться с парковками на газонах. Но встретили волну негатива от автолюбителей.

Вдохновленные призывами городской администрации создать цветущий Железногорск, собственники приобрели несколько саженцев березы, рябины и сосны. Молоденькие деревца решили посадить на газонах, варварски укатанных колесами машин. В мероприятии по озеленению участвовали даже пожилые жители и мамы с детьми.

Радость у добропорядочных граждан улетучилась с приездом первого автохама.

По словам очевидцев, старший прапорщик воинской части №3377, увидев, что ему некуда поставить машину, обложил «трехэтажным» матом женщину с ребятишками, которые в этот момент вкапывали на газоне вишню. Один из жильцов дома, возмущенный поведением автохама, сделал ему замечание, сфотографировал военного и его припаркованный автомобиль.. На что служивый пригрозил оторвать мужчине голову.

Вот такая битва за экологию...

Несмотря на такое противостояние, инициативные граждане не собираются опускать руки. Они и дальше планируют озеленять свои дворы. Газоны для травы и цветов, а не для машин - убеждены собственники домов. А на автохама будет написано заявление в полицию.

фото пользователей сайта Свежее телевидение