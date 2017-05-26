АВТОХАМА К ОТВЕТУ!
Битва за экологию развернулась во дворе жилого дома по Ленина, 44
Настоящая битва за благоустроенную и зеленую территорию развернулась во дворе жилого дома по адресу Ленина, 44 (район магазина «Аквариум»). Жители этого и других, рядом расположенных домов, с помощью деревьев и цветов решили бороться с парковками на газонах. Но встретили волну негатива от автолюбителей.
Вдохновленные призывами городской администрации создать цветущий Железногорск, собственники приобрели несколько саженцев березы, рябины и сосны. Молоденькие деревца решили посадить на газонах, варварски укатанных колесами машин. В мероприятии по озеленению участвовали даже пожилые жители и мамы с детьми.
Радость у добропорядочных граждан улетучилась с приездом первого автохама.
По словам очевидцев, старший прапорщик воинской части №3377, увидев, что ему некуда поставить машину, обложил «трехэтажным» матом женщину с ребятишками, которые в этот момент вкапывали на газоне вишню. Один из жильцов дома, возмущенный поведением автохама, сделал ему замечание, сфотографировал военного и его припаркованный автомобиль.. На что служивый пригрозил оторвать мужчине голову.
Вот такая битва за экологию...
Несмотря на такое противостояние, инициативные граждане не собираются опускать руки. Они и дальше планируют озеленять свои дворы. Газоны для травы и цветов, а не для машин - убеждены собственники домов. А на автохама будет написано заявление в полицию.
фото пользователей сайта Свежее телевидение
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
Первое заседание Апелляционного суда Лондона по заявлению Украины, касающемуся долга перед Россией, состоится в январе 2018 года.
Трамп создаст центр реагирования на нападки по связям с РФ
Белый дом готовится к созданию «оперативного центра», целью которого будет являться реагирование на вопросы, возникающие в связи с расследованием о связях кампании президента США Дональда Трампа с Россией, передает агентство…
Греф представил новую философию Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф объявил о новой объединяющей сотрудников и клиентов философии банка: современные технологии и возможности Сбербанка помогают людям экономить самое ценное, что у них есть — время.
Сожительство или законный брак, что выбирают россияне?
Россияне не спешат вступать в брак, к таким выводам пришли социологи.
Истребители КНР опасно приблизились к самолету ВМС США
Министерство обороны США подтвердило «непрофессиональное и небезопасное» сближение двух многофункциональных истребителей-бомбардировщиков J-10 (Цзянь-10) КНР с американским патрульным самолетом P-3 Orion над водами Южно-Китайского моря.