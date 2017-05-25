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В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ
25.05.17 | Главные темы / Cобытия
29 мая в прямом эфире «Открытой студии» - директор юридической компании
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В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ

25.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 41 | Автор: Галина Процкая

Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 29 мая!

Как избавиться от кредитной кабалы и защититься от коллекторов? Что такое оптимизация задолженности по кредиту? Кто может защитить от недобросовестных банков и огромных штрафных пени? Почему статус «банкрота» может стать спасением от судебных тяжб и дать шанс на спокойную жизнь?
На эти и другие вопросы в программе «Открытая студия» ответит директор юридической компании «Финэкспертъ 24» ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ.
Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в понедельник, 29 мая, в 12.30.
Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12.30.
Ждем ваших вопросов по телефону — 766-200.


Повтор программы на канале "Свежее ТВ"/«Мир-24» 29 мая в 20.20 и 3 июня в 20:30. 



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