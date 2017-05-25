В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ

Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 29 мая!

Как избавиться от кредитной кабалы и защититься от коллекторов? Что такое оптимизация задолженности по кредиту? Кто может защитить от недобросовестных банков и огромных штрафных пени? Почему статус «банкрота» может стать спасением от судебных тяжб и дать шанс на спокойную жизнь?

На эти и другие вопросы в программе «Открытая студия» ответит директор юридической компании «Финэкспертъ 24» ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ.

Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в понедельник, 29 мая, в 12.30.

Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12.30.

Ждем ваших вопросов по телефону — 766-200.



Повтор программы на канале "Свежее ТВ"/«Мир-24» 29 мая в 20.20 и 3 июня в 20:30.