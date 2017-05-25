В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ
Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 29 мая!
Как избавиться от кредитной кабалы и защититься от коллекторов? Что такое оптимизация задолженности по кредиту? Кто может защитить от недобросовестных банков и огромных штрафных пени? Почему статус «банкрота» может стать спасением от судебных тяжб и дать шанс на спокойную жизнь?
На эти и другие вопросы в программе «Открытая студия» ответит директор юридической компании «Финэкспертъ 24» ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ.
Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в понедельник, 29 мая, в 12.30.
Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12.30.
Ждем ваших вопросов по телефону — 766-200.
Повтор программы на канале "Свежее ТВ"/«Мир-24» 29 мая в 20.20 и 3 июня в 20:30.
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» заблокировали в том числе из-за распространения порноконтента и игры «Синий кит».
Путин расширил полномочия Росгвардии
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Росгвардия будет привлекаться к отражению агрессии против РФ совместно с Вооруженными силами и пограничниками, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В ЛНР погиб комбат Цвях
В зоне вооруженного конфликта в Донбассе погиб командир батальона «Хулиган» народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владимир Цвях (позывной Комбат).
Движение на МКАД заблокировано
Движение на внутренней стороне МКАД временно приостановлено. Проезд по трассе был заблокирован сорвавшимся информационным щитом. Об этом сообщает портал LIFE. Инцидент произошел на седьмом километре дороги.
Фильм украинца про Россию освистали в Каннах
В среду, 24 мая, фильм украинского режиссера Сергея Лозницы «Кроткая» освистали после показа для критиков и прессы на 70-м Каннском фестивале. Об этом сообщает «Интерфакс».