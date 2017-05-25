ПРОЩАЙ, ШКОЛА!
Железногорские выпускники сегодня попрощались со школой
376 учеников получат аттестаты о среднем (полном) общем образовании по окончании в этом году. Документ об основном общем образовании по окончании 9-ти классов получат 647 школьников.
Одиннадцатиклассники испытывают смешанные чувства, делится выпускница 102 Лицея Мария:
Сегодня выпускники принимают поздравления и напутственные слова от директоров своих школ, учителей и родителей.
фото Анны Тищук
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