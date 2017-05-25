ПРОЩАЙ, ШКОЛА!

Железногорские выпускники сегодня попрощались со школой



376 учеников получат аттестаты о среднем (полном) общем образовании по окончании в этом году. Документ об основном общем образовании по окончании 9-ти классов получат 647 школьников.



Одиннадцатиклассники испытывают смешанные чувства, делится выпускница 102 Лицея Мария:



"Я очень волнуюсь, все вперемешку - и радость, и слезы! До последнего думала, что не буду плакать. Но сегодня нас уже успели поздравить младшие классы. И когда они пели для нас песню, слезы сдержать не удалось".



Сегодня выпускники принимают поздравления и напутственные слова от директоров своих школ, учителей и родителей.



"Разрешите от всей души поздравить вас с праздником! Сегодня во всех школах города прозвенит последний звонок, и именно он станет отправной точкой в вашу новую, ответственную жизнь. Теперь вас ждет итоговая аттестация, которая позволит вам выбрать профессию, а в дальнейшем работать на благо России, края и города. Поэтому я желаю вам удачи, веселья и веры в то, что у вас все получится! - поздравил своих выпускников директор Лицея №102 Виталий Лесняк.



фото Анны Тищук