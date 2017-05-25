ПРОФСОЮЗНЫЙ СБОР

Лидеры российских профсоюзов встретились с профактивом Железногорска



24 мая в городской администрации состоялась встреча городского профактива с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым и председателем Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности (РПРАЭП) Игорем Фомичевым. Они прибыли из Москвы для знакомства с Железногорском и его предприятиями.



- Железногорск – город современный, город передовых технологий, передовых предприятий. Нужно знать, что в нашей стране происходит не только там, где критическое положение, но и там, где предприятия успешно развиваются и являются проводниками самых высоких технологий в мире, - сказал Михаил Шмаков.



- Есть общие проблемы по закрытым городам. Одна и них – финансирование медицины, - сообщил Игорь Фомичев. – В Железногорске нельзя снижать уровень медицинского обеспечения, потому что кадры, которые здесь работают, слишком дорого учить и вырастить до такого уровня. Необходимо сохранять их производственное долголетие. Надеюсь, совместными усилиями с руководством ФМБА, госкорпорацией «Росатом», глав наших закрытых городов при 100%-ной поддержке отраслевого профсоюза мы будем эту проблему решать

- Это вопросы частные. А есть проблема, как и во всей стране – проблема неэффективного развития российской экономики, которая отражается, в том числе, на жизни Железногорска и его предприятий, - подвёл итоги встречи председатель Федерации независимых профсоюзов России. - Если у нас будет нормальная экономика, нормальные пенсии, достойные зарплаты, то тогда нам не нужны будут льготы на проезд, льготы коммунальные услуги.

Московские гости встретились с руководством ГХК, посетили площадки АО «Информационные спутниковые системы» и побывали в школе №97, где реализуются инновационные проекты и программы. Первый день знакомства с Железногорском завершился встречей с профсоюзными лидерами городских организаций. Мероприятие длилось около двух часов, вопросов было много.На встрече поднимались и вопросы совершенствования трудового кодекса, вопросы присвоения звания «Ветеран труда».

фото с сайта admk26.ru