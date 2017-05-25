ПОЗОР ВАНДАЛАМ!
В Железногорске вандалы сегодня ночью разрисовали памятник Пропуску
С утра у работников КБУ испорчено настроение. «Ну как же так?! Для людей ведь стараемся, а они вредительством занимаются», говорит сотрудница КБУ Елена.
Ночью хулиганы разрисовали краской памятник Пропуску. Фотографию, разрисованную черной краской, пришлось снять, о том, что будет дальше с достопримечательностью Железногорска еще не решено. Материальный ущерб небольшой, тут главное – моральная сторона.
Кстати, упоминания об альпийской горке и самом Пропуске были, в том числе, и в федеральных СМИ. Кому и зачем понадобилось ночью добираться до дамбы, чтобы испортить облик ЗАТО, остается только догадываться.
Напомним, памятник Пропуску был установлен 19 июля прошлого года. Арт-объект был выполнениз из баннерной ткани (это такая специальная клеенка для печати рекламы) размером 3х4. Такой подарок к празднованию Дня города приготовил Комбинат благоустройства.
По словам директора КБУ Николая Пасечкина, арт-объект в виде пропуска через городскую зону решили поставить, потому что он - часть жизни железногорцев.
Фото Натальи Булгак
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