РАДИОПРОГРАММА ОТ 25 МАЯ

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» заблокировали в том числе из-за распространения порноконтента и игры «Синий кит».Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Росгвардия будет привлекаться к отражению агрессии против РФ совместно с Вооруженными силами и пограничниками, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В зоне вооруженного конфликта в Донбассе погиб командир батальона «Хулиган» народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владимир Цвях (позывной Комбат).Движение на внутренней стороне МКАД временно приостановлено. Проезд по трассе был заблокирован сорвавшимся информационным щитом. Об этом сообщает портал LIFE. Инцидент произошел на седьмом километре дороги.В среду, 24 мая, фильм украинского режиссера Сергея Лозницы «Кроткая» освистали после показа для критиков и прессы на 70-м Каннском фестивале. Об этом сообщает «Интерфакс».