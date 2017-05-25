НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 24 МАЯ
25.05.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 44 | Автор: Сергей Скляров
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Путин расширил полномочия Росгвардии
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Росгвардия будет привлекаться к отражению агрессии против РФ совместно с Вооруженными силами и пограничниками, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В ЛНР погиб комбат Цвях
В зоне вооруженного конфликта в Донбассе погиб командир батальона «Хулиган» народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владимир Цвях (позывной Комбат).
Движение на МКАД заблокировано
Движение на внутренней стороне МКАД временно приостановлено. Проезд по трассе был заблокирован сорвавшимся информационным щитом. Об этом сообщает портал LIFE. Инцидент произошел на седьмом километре дороги.
Фильм украинца про Россию освистали в Каннах
В среду, 24 мая, фильм украинского режиссера Сергея Лозницы «Кроткая» освистали после показа для критиков и прессы на 70-м Каннском фестивале. Об этом сообщает «Интерфакс».