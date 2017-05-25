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25.05.17 | Главные темы / Cобытия
В Красноярском крае производителю молока выписали крупный штраф за нарушение

ШТРАФНОЕ МОЛОЧКО

25.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 44 | Автор: Галина Процкая

В Красноярском крае производителю молока выписали крупный штраф за нарушение технических регламентов

Как сообщили в Роспотребнадзоре, проверка была проведена в ООО «Шарыповское молоко».

Были выявлены различные нарушения. В их числе: отсутствие медосмотра сотрудников, регулярного контроля за пастеризацией молока, протокола лабораторных исследований, подтверждающий соответствие продукции «Масло сливочное «Крестьянское» массовая доля жира 72,5%» по содержанию левомицетина.

В итоге решением суда компанию ООО «Шарыповское молоко» оштрафовали на 150 тыс. рублей.

Источник: Медиа-портал “Столица 24”



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