ШТРАФНОЕ МОЛОЧКО
25.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 44 | Автор: Галина Процкая
В Красноярском крае производителю молока выписали крупный штраф за нарушение технических регламентов
Как сообщили в Роспотребнадзоре, проверка была проведена в ООО «Шарыповское молоко».
Были выявлены различные нарушения. В их числе: отсутствие медосмотра сотрудников, регулярного контроля за пастеризацией молока, протокола лабораторных исследований, подтверждающий соответствие продукции «Масло сливочное «Крестьянское» массовая доля жира 72,5%» по содержанию левомицетина.
В итоге решением суда компанию ООО «Шарыповское молоко» оштрафовали на 150 тыс. рублей.
Источник: Медиа-портал “Столица 24”
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