ВСЕГДА НА СТРАЖЕ

Подозрительная сумка с предполагаемой бомбой была обнаружена на парковке ТЦ "Сибирский городок"

Сообщение о сумке, оставленной на парковке "Сибирского городка", поступило от охраны торгового центра.

Незамедлительно на место происшествия выехали оперативники и саперы. Было выставлено оцепление. Кинолог с собакой провели проверку бесхозного предмета. Наличие взрывчатого вещества в ней не подтвердилось, сумка оказалась пустой.



Бдительным горожанам и сотрудникам оперативных служб хочется сказать спасибо!

фото из сети Интернет