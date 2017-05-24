ПО ЕНИСЕЮ С ВЕТЕРКОМ

ГИМС информирует о начале проведения освидетельствования маломерных судов

Освидетельствование маломерных судов начнётся 3 июня. Процедура в процессе эксплуатации проводится каждые пять лет на плаву перед началом эксплуатации.

ГИМС сообщает, освидетельствование будет проводиться на берегу р. Енисей (правый берег), выше ПВК «Вихрь», 66км.

Перечень документов подлежащих предоставлению заявителем:

- заявление;

- документ, удостоверяющий личность заявителя;

- документ, подтверждающий право пользования и (или) распоряжения маломерным судном;

- судовой билет маломерного судна.

Государственная пошлина и иная плата за предоставление государственной услуги не взимается.

По всем вопросам регистрации маломерных судов обращаться в инспекторский участок ГИМС МЧС России по Красноярскому краю по адресу: 649002, г. Железногорск, ул. Ленина, 39А, кабинет 504, тел. 8 (391) 74-66-20.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН:

СРЕДА - с 09.30 до 16.00.

ПЯТНИЦА - с 09.30 до 12.00.

СУББОТА - с 09.30 до 16.00.

Перерыв - с 12.00 до 12.45.