ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ПОЛУЧЕНА

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Планы по благоустройству Железногорска высоко оценили эксперты КБ «Стрелка» и Фонда развития моногородов
23 мая в Москве на базе РАНХиГС при Президенте РФ в рамках программы обучения команд, управляющих проектами развития моногородов, состоялась защита проектов по формированию комфортной городской среды в ЗАТО Железногорск. Проекты представил экспертному сообществу КБ «Стрелка» и Фонда развития моногородов Глава ЗАТО Вадим Медведев.
По итогам защиты специалисты дали высокую оценку железногорским задумкам по улучшению городской среды, отметив взвешенный подход, уважительное отношение к традициям и мнению жителей, а также правильный выбор решений с архитектурной точки зрения. Представители конструкторского бюро и Фонда положительно отозвались о планах по созданию Ленинградского бульвара - объединению нескольких общественных зон в современное и комфортное пространство для отдыха горожан.
Источник: муниципальный портал
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