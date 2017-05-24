ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ПОЛУЧЕНА

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Планы по благоустройству Железногорска высоко оценили эксперты КБ «Стрелка» и Фонда развития моногородов



23 мая в Москве на базе РАНХиГС при Президенте РФ в рамках программы обучения команд, управляющих проектами развития моногородов, состоялась защита проектов по формированию комфортной городской среды в ЗАТО Железногорск. Проекты представил экспертному сообществу КБ «Стрелка» и Фонда развития моногородов Глава ЗАТО Вадим Медведев.



По итогам защиты специалисты дали высокую оценку железногорским задумкам по улучшению городской среды, отметив взвешенный подход, уважительное отношение к традициям и мнению жителей, а также правильный выбор решений с архитектурной точки зрения. Представители конструкторского бюро и Фонда положительно отозвались о планах по созданию Ленинградского бульвара - объединению нескольких общественных зон в современное и комфортное пространство для отдыха горожан.





- Хочу поблагодарить всех жителей, которые принимают активное участие в преобразовании Железногорска: высказывают свое мнение через опросы, участвуют в городских субботниках, предлагают свои идеи по благоустройству, на деле вносят вклад в чистоту и красоту дворов, парка, аллей, мест, которые мы любим и которыми дорожим, - отметил Вадим Медведев.

Источник: муниципальный портал