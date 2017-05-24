ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ПОЛУЧЕНА

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24.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 49 | Автор: Галина Процкая

Планы по благоустройству Железногорска высоко оценили эксперты КБ «Стрелка» и Фонда развития моногородов

23 мая в Москве на базе РАНХиГС при Президенте РФ в рамках программы обучения команд, управляющих проектами развития моногородов, состоялась защита проектов по формированию комфортной городской среды в ЗАТО Железногорск. Проекты представил экспертному сообществу КБ «Стрелка» и Фонда развития моногородов Глава ЗАТО Вадим Медведев.

По итогам защиты специалисты дали высокую оценку железногорским задумкам по улучшению городской среды, отметив взвешенный подход, уважительное отношение к традициям и мнению жителей, а также правильный выбор решений с архитектурной точки зрения. Представители конструкторского бюро и Фонда положительно отозвались о планах по созданию Ленинградского бульвара - объединению нескольких общественных зон в современное и комфортное пространство для отдыха горожан.

- Хочу поблагодарить всех жителей, которые принимают активное участие в преобразовании Железногорска: высказывают свое мнение через опросы, участвуют в городских субботниках, предлагают свои идеи по благоустройству, на деле вносят вклад в чистоту и красоту дворов, парка, аллей, мест, которые мы любим и которыми дорожим, - отметил Вадим Медведев.

Источник: муниципальный портал



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КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ:
Дата: Вчера, 19:49 | Статус: Пользователь offline | Автор: Грэг , Группа: Посетители

Задумки... впечатляющее слово! Ленинградский бульвар? Да полноте! Лучше проспект Свердлова сделать - ликвидировать аллею, которая прямо посередине оживленного транспортного потока, и добавить за счет освободившейся ширины еще пару полос движения. Ну а Медведеву неплохо бы вспомнить о задумках Промпарка, про который все как-то скромно замолчали...

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