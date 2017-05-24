НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 23 МАЯ
24.05.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 56 | Автор: Сергей Скляров
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Латвийский депутат ответит за «русских вшей»
Латвийский депутат Эдвинс Шноре будет обязан ответить перед прокуратурой за слова о «русских вшах». С иском обратился правозащитник Владимир Линдерман. Об этом сообщает Sputnik Latvia.
Луганским фанатам грозит 20 лет тюрьмы
Фанаты луганского футбольного клуба Заря, задержанные в самопровозглашенной ЛНР в 2016 году по обвинению в шпионаже и государственной измене, полностью признали свою вину, передает РИА Новости со ссылкой на…
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Турция ограничила поставки подсолнечного масла из России Фото: РИА Новости Директор Масложирового союза Михаил Мальцев заявил, что Турция ограничила беспошлинные поставки российского подсолнечного масла. Об этом сообщает РИА Новости.
Стал известен следующий соперник Поветкина
Российский боксёр тяжёлого веса Александр Поветкин проведёт свой следующий поединок против украинского спортсменам Андрея Руденко. Об этом информирует промоутерская компания «Мир бокса», клиентом которой является российский боец.