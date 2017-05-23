ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
23.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 7 | Автор: Галина Процкая
Пропал 21-летний железногорец
Последний раз молодого человека видели в районе КПП 3А.
Приметы: на вид 20-21 год, среднего телосложения, рост 170 см., лицо смуглое овальное, тип лица европейский, лоб средний вертикальный, глаза темные, нос прямой, волосы темно-русые прямые, коротко стрижен, размер обуви 40-41.
Был одет: куртка черного цвета, футболка темного цвета, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета, носки черного цвета.
При себе имел: сотовый телефон
Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в дежурную часть Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск, ул. Ленина, 67а, или по телефону 8(3919)74-58-58 или 02.
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