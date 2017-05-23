В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ЕВГЕНИЙ МАТВИЕНКО

Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 25 мая

Что такое экологическая грамотность? Нужна ли она подрастающему поколению и зачем? Чему учат в железногорском Детском эколого-биологическом центре и нужно ли развивать в детях любовь к окружающему миру? Что делают юные экологи для улучшения окружающей среды Железногорска и насколько это важно для самих ребят? На эти и другие вопросы ответит директор Детского эколого-биологического центра Евгений Матвиенко.

Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в сетях ГТС в четверг, 25 мая, в 12.30. И слушайте в записи по городскому радио в этот же день в 13,20.

Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону — 766-200. Повтор программы на канале «Мир-24» в 20.20.