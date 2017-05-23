ПИШЕМ ИСТОРИЮ ВМЕСТЕ!
В Железногорске стартовал муниципальный этап всероссийского творческого Конкурса «Слава Созидателям!»
В конкурсе могут принять участие ученики 5 - 10 классов. Необходимо представить творческую работу - интервью продолжительностью от 5 до 15 минут. В качестве героя автор может выбрать родственника или любого представителя старшего поколения в возрасте от 50 лет, участвовавшего в создании и развитии ЗАТО Железногорск, организаций, учреждений, предприятий города и поселков.
Творческие работы будут принимать с 10 июня по 31 октября 2017 года в кабинете № 2-23 Станции юных техников по адресу: пр. Курчатова, 15 (понедельник, четверг с 14-00 до 16-00).
Жюри определит двадцать работ, авторам которых вручат почетные дипломы и ценные призы. Лучшие интервью, выявленные на муниципальном этапе конкурса, будут направлены для участия во всероссийском этапе.
Все подробности в Положении о проведении муниципального этапа конкурса «Слава Созидателям!»
Напомним, Всероссийский творческий конкурс «Слава Созидателям» проходит при поддержке Общественного совета Госкорпорации «Росатом». В прошлом году железногорские школьники записали более 500 интервью. 11 школьников вышли в федеральный этап конкурса и были награждены путёвками в «Орленок», сообщает муниципальный портал.
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