ПИШЕМ ИСТОРИЮ ВМЕСТЕ!

В Железногорске стартовал муниципальный этап всероссийского творческого Конкурса «Слава Созидателям!»



В конкурсе могут принять участие ученики 5 - 10 классов. Необходимо представить творческую работу - интервью продолжительностью от 5 до 15 минут. В качестве героя автор может выбрать родственника или любого представителя старшего поколения в возрасте от 50 лет, участвовавшего в создании и развитии ЗАТО Железногорск, организаций, учреждений, предприятий города и поселков.



Творческие работы будут принимать с 10 июня по 31 октября 2017 года в кабинете № 2-23 Станции юных техников по адресу: пр. Курчатова, 15 (понедельник, четверг с 14-00 до 16-00).



Жюри определит двадцать работ, авторам которых вручат почетные дипломы и ценные призы. Лучшие интервью, выявленные на муниципальном этапе конкурса, будут направлены для участия во всероссийском этапе.



Все подробности в Положении о проведении муниципального этапа конкурса «Слава Созидателям!»



Напомним, Всероссийский творческий конкурс «Слава Созидателям» проходит при поддержке Общественного совета Госкорпорации «Росатом». В прошлом году железногорские школьники записали более 500 интервью. 11 школьников вышли в федеральный этап конкурса и были награждены путёвками в «Орленок», сообщает муниципальный портал.