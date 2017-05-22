ГОРОД БЕЗ СВЯЗИ

Стойкий запах бензина до сих пор ощущается вокруг колодцев телефонной канализации ГТС

В ночь с субботы на воскресенье, в 4 утра, неизвестные бросили в люки две канистры бензина и подожгли. В результате без телефонной связи, телевидения, интернета и радио осталась большая часть города. Столб огня поднимался на четыре метра. От высокой температуры пришли в негодность кабели и оптоволокно.

Подробности сообщил главный инженер МП «ГТС» Николай Бабинов:



«Возгорание повлекло повреждение телефонных линий: 5 мкрн полностью без телефонной связи и частично 3 мкрн. Сгорело около 4 тыс.телефонных линий. Здесь же проходили транзиты радио, радиофидер, также сгорели оптические кабели. Это значит, что без интернета и телевидения остались абоненты Эридан, Ростелеком, МТС. Телевидение и интернет ГТС будут восстановлены в ближайшее время».



Что касается нанесенного ущерба, то цифры пока назвать сложно. Но, помимо испорченного настроения пользователей, предприятие ожидают расходы на закупку и прокладку кабеля и перерасчет абонентской оплаты. Причины и мотивы вандализма выясняет полиция.

Если кому-либо известно о злоумышленниках, просьба - сообщить в дежурную часть по телефону: 76-58-58.