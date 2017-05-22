ГОРОД БЕЗ СВЯЗИ
22.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 81 | Автор: Наталья Булгак
В ночь с субботы на воскресенье, в 4 утра, неизвестные бросили в люки две канистры бензина и подожгли. В результате без телефонной связи, телевидения, интернета и радио осталась большая часть города. Столб огня поднимался на четыре метра. От высокой температуры пришли в негодность кабели и оптоволокно.
Подробности сообщил главный инженер МП «ГТС» Николай Бабинов:
«Возгорание повлекло повреждение телефонных линий: 5 мкрн полностью без телефонной связи и частично 3 мкрн. Сгорело около 4 тыс.телефонных линий. Здесь же проходили транзиты радио, радиофидер, также сгорели оптические кабели. Это значит, что без интернета и телевидения остались абоненты Эридан, Ростелеком, МТС. Телевидение и интернет ГТС будут восстановлены в ближайшее время».
Что касается нанесенного ущерба, то цифры пока назвать сложно. Но, помимо испорченного настроения пользователей, предприятие ожидают расходы на закупку и прокладку кабеля и перерасчет абонентской оплаты. Причины и мотивы вандализма выясняет полиция.
Если кому-либо известно о злоумышленниках, просьба - сообщить в дежурную часть по телефону: 76-58-58.
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