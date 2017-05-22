ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 22 МАЯ

Издание «Совершенно секретно» в понедельник, 22 мая, опубликовало копии секретных документов Службы безопасности Украины (СБУ) об уничтожении улик и очевидцев гибели малазийского «Боинга» в июле 2014 года под Донецком.Роскосмос ускорит создание сверхтяжелой ракеты. С таким поручением выступил российский президент Владимир Путин. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Его слова передает ТАСС.Вице-премьер РФ и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что принято решение о замене газона на «Санкт-Петербург Арене», идет активная фаза этого процесса, сейчас это самый проблемный стадион…Российское правительство продолжит работу над планом действия правительства на 2017-2025 годы, который включает в себя в числе прочего оптимизацию налоговой системы; у президента есть еще ряд вопросов к обсуждению по…Уровень безработицы в РФ в апреле, по предварительным данным, составил 5,3% после 5,4% месяцем ранее, сообщил во вторник Росстат.