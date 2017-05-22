ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 22 МАЯ
22.05.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 39 | Автор: Сергей Скляров
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КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
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Роскосмос ускорит создание сверхтяжелой ракеты. С таким поручением выступил российский президент Владимир Путин. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Его слова передает ТАСС.
Мутко объяснил, зачем снимают газон на «Зенит-Арене»
Вице-премьер РФ и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что принято решение о замене газона на «Санкт-Петербург Арене», идет активная фаза этого процесса, сейчас это самый проблемный стадион…
Медведев раскрыл подробности плана правительства до 2025 года
Российское правительство продолжит работу над планом действия правительства на 2017-2025 годы, который включает в себя в числе прочего оптимизацию налоговой системы; у президента есть еще ряд вопросов к обсуждению по…
В России снизился уровень безработицы
Уровень безработицы в РФ в апреле, по предварительным данным, составил 5,3% после 5,4% месяцем ранее, сообщил во вторник Росстат.