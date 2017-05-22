РАДИОПРОГРАММА ОТ 22 МАЯ
22.05.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 28 | Автор: Сергей Скляров
• Авария на ГТС
• Благоустройство Подгорного
• Красные береты
• Деревья в подарок
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Роскосмос ускорит создание сверхтяжелой ракеты. С таким поручением выступил российский президент Владимир Путин. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Его слова передает ТАСС.
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Вице-премьер РФ и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что принято решение о замене газона на «Санкт-Петербург Арене», идет активная фаза этого процесса, сейчас это самый проблемный стадион…
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Российское правительство продолжит работу над планом действия правительства на 2017-2025 годы, который включает в себя в числе прочего оптимизацию налоговой системы; у президента есть еще ряд вопросов к обсуждению по…
В России снизился уровень безработицы
Уровень безработицы в РФ в апреле, по предварительным данным, составил 5,3% после 5,4% месяцем ранее, сообщил во вторник Росстат.