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МУЗЕЙНАЯ НОЧЬ

22.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 32 | Автор: Галина Процкая

27 мая Музейно-выставочный центр приглашает на Музейную ночь «Эко-museum»


Как сообщили сотрудники музея, горожан ждет увлекательная программа: детские экологические бродилки, детские игровые программы, экологическая сказка» от победителей конкурса «Надежды Мельпомены», множество мастер-классов, встречи с необыкновенными людьми.

Гости музейной ночи совершат экскурсию с биноклем, познвкомятся с обитателями музейного эколеса, а также заглянут в невидимый мир через микроскоп. Для гурманов - домашнее мороженое и шашлык из тандыра. 
В музее ждут творческих, увлекающихся, думающих о будущем, любящих сюрпризы, творческую обстановку и хорошую компанию!

Программа праздника размещена на сайте «МИГ – ЖЕЛЕЗНОГОРСКА.РФ».



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