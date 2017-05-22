МУЗЕЙНАЯ НОЧЬ
22.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 32 | Автор: Галина Процкая
27 мая Музейно-выставочный центр приглашает на Музейную ночь «Эко-museum»
Как сообщили сотрудники музея, горожан ждет увлекательная программа: детские экологические бродилки, детские игровые программы, экологическая сказка» от победителей конкурса «Надежды Мельпомены», множество мастер-классов, встречи с необыкновенными людьми.
Гости музейной ночи совершат экскурсию с биноклем, познвкомятся с обитателями музейного эколеса, а также заглянут в невидимый мир через микроскоп. Для гурманов - домашнее мороженое и шашлык из тандыра.
В музее ждут творческих, увлекающихся, думающих о будущем, любящих сюрпризы, творческую обстановку и хорошую компанию!
Программа праздника размещена на сайте «МИГ – ЖЕЛЕЗНОГОРСКА.РФ».
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