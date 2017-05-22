УПАЛ - ПЛАТИ!

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22.05.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 50 | Автор: Галина Процкая

Жительница Железногорска упала на крыльце магазина, сломала ключицу и отсудила деньги

Как сообщили в краевой суде, в ЗАТО зимой прошлого года женщина пошла в магазин «Аркада» на ул. Свердлова. Она поскользнулась на крыльце и упала между входной дверью и дверью в торговый зал. Итогам падения стала сломанная ключица. Ей сделали операцию и положили гипс на три недели. Больничный закрыли только через три месяца.

Женщина обратилась в суд. Тот, установив, что в магазине не были выполнены установленные законом требования по обеспечению безопасной эксплуатации здания в зимний период, встал на ее сторону и постановил с взыскать с ООО «Аркада-Ресурс» в пользу потерпевшей 64,1 тыс. рублей утраченного заработка, 5,6 тыс. рублей расходов на лекарственные препараты и перевязочный материал, 60 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Источник: Красноярский краевой медиа-портал “Столица 24” 

фото: gorod-che.ru



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