УПАЛ - ПЛАТИ!
Жительница Железногорска упала на крыльце магазина, сломала ключицу и отсудила деньги
Как сообщили в краевой суде, в ЗАТО зимой прошлого года женщина пошла в магазин «Аркада» на ул. Свердлова. Она поскользнулась на крыльце и упала между входной дверью и дверью в торговый зал. Итогам падения стала сломанная ключица. Ей сделали операцию и положили гипс на три недели. Больничный закрыли только через три месяца.
Женщина обратилась в суд. Тот, установив, что в магазине не были выполнены установленные законом требования по обеспечению безопасной эксплуатации здания в зимний период, встал на ее сторону и постановил с взыскать с ООО «Аркада-Ресурс» в пользу потерпевшей 64,1 тыс. рублей утраченного заработка, 5,6 тыс. рублей расходов на лекарственные препараты и перевязочный материал, 60 тыс. рублей компенсации морального вреда.
Источник: Красноярский краевой медиа-портал “Столица 24”
фото: gorod-che.ru
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