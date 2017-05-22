РАБОТА ЗАКИПЕЛА
В рамках Года экологии продолжается проект «Цветущий Железногорск»
Работники Горлесхоза совместно с жителями многоквартирных домов начали первые посадки во дворах.
Напомним, любой житель мог подать заявку в управляющую компанию на саженцы рябины, березы, сосны. Деревья предоставлены бесплатно, но с условием, что собственники сами произведут посадку.
Доставка саженцев во дворы продолжится до конца этой недели. Горлесхоз предоставит 400 деревьев. В случае поступления новых заявок, озеленение во дворах многоквартирных домов продолжится осенью.
Напомним, проект "Цветущий Железногорск" состоит из нескольких мероприятий. В настоящее время в Детском эколого-биологическом центре сформирован "Банк семян", в котором советы многоквартирных домов и представители учреждений могут бесплатно получить семена однолетних и многолетних цветов для оформления городских клумб.
Также городские предприятия и учреждения любой формы собственности могут стать участниками акции по созданию поезда из цветов. Сотрудники парка культуры и отдыха изготовят 67 именных вагончиков ко Дню рождения Железногорска, а участники проекта украсят вагончики цветочной рассадой, разместят логотип своей компании и будут ухаживать за своим персональным цветником.
Все материалы будут предоставлены бесплатно в рамках проекта ГХК "ТОП-20-2017".
фото admk26.ru
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