АВАРИЯ НА ГТС
22.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 128 | Автор: Татьяна Фирсова
На железногорском предприятии связи МП ГТС произошла авария
В Железногорске на муниципальном предприятии связи «Городская телефонная сеть» произошла авария. По адресу: пр. Ленинградский, 51а сгорел колодец связи. В результате были повреждены 5 тысяч портов, у многих железногорцев в 3 и 5 микрорайонах отключились телефоны, интернет и сеть радиовещания.
Руководство предприятия определяет объемы повреждений, способы устранения неполадок и нанесенный ущерб. Железногорская полиция и пожарные ведут расследование и устанавливают виновников и причины аварии.
По информации, близкой к источникам, в колодец кто-то вылил бензин и поджег. Сгорели кабели не только ГТС, но и Ростелекома.
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