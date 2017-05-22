АВАРИЯ НА ГТС

На железногорском предприятии связи МП ГТС произошла авария

В Железногорске на муниципальном предприятии связи «Городская телефонная сеть» произошла авария. По адресу: пр. Ленинградский, 51а сгорел колодец связи. В результате были повреждены 5 тысяч портов, у многих железногорцев в 3 и 5 микрорайонах отключились телефоны, интернет и сеть радиовещания.

Руководство предприятия определяет объемы повреждений, способы устранения неполадок и нанесенный ущерб. Железногорская полиция и пожарные ведут расследование и устанавливают виновников и причины аварии.

По информации, близкой к источникам, в колодец кто-то вылил бензин и поджег. Сгорели кабели не только ГТС, но и Ростелекома.