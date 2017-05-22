Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ОДОЛЕЛ ЧЕМПИОНА

ОДОЛЕЛ ЧЕМПИОНА
22.05.17 | Главные темы / Cобытия
 Строгий режим Академии и постоянные тренировки привели к победе
ГОРОД БЕЗ СВЯЗИ 

ГОРОД БЕЗ СВЯЗИ 
22.05.17 | Главные темы / Cобытия
 Стойкий запах бензина до сих пор ощущается вокруг колодцев телефонной
МУЗЕЙНАЯ НОЧЬ

МУЗЕЙНАЯ НОЧЬ
22.05.17 | Главные темы / Cобытия
27 мая Музейно-выставочный центр приглашает на Музейную ночь «Эко-museum»
УПАЛ - ПЛАТИ!

УПАЛ - ПЛАТИ!
22.05.17 | Главные темы / Происшествия
Железногорка упала на крыльце магазина "Аркада", сломала ключицу и отсудила
РАБОТА ЗАКИПЕЛА

РАБОТА ЗАКИПЕЛА
22.05.17 | Главные темы / Cобытия
Голесхоз и жители многоквартирных домов начали первые посадки во дворах 

АВАРИЯ НА ГТС

22.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 128 | Автор: Татьяна Фирсова

На железногорском предприятии связи МП ГТС произошла авария

В Железногорске на муниципальном предприятии связи «Городская телефонная сеть» произошла авария. По адресу: пр. Ленинградский, 51а сгорел колодец связи. В результате были повреждены 5 тысяч портов, у многих железногорцев в 3 и 5 микрорайонах отключились телефоны, интернет и сеть радиовещания.

Руководство предприятия определяет объемы повреждений, способы устранения неполадок и нанесенный ущерб. Железногорская полиция и пожарные ведут расследование и устанавливают виновников и причины аварии.

По информации, близкой к источникам, в колодец кто-то вылил бензин и поджег. Сгорели кабели не только ГТС, но и Ростелекома.



Нравится 1





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 5+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ ГТС!

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ ГТС!
15 апреля 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В связи с ремонтом магистрального кабеля не будут работать телефоны у абонентов МП "Городская телефонная сеть"
ВИВАТ, АБОНЕНТЫ ГТС!

ВИВАТ, АБОНЕНТЫ ГТС!
25 декабря 2014 | Раздел: Cобытия
••• Сегодня в муниципальном предприятии "Городская телефонная сеть" наградили победителей новогодней акции "Абонент года-2014" 
ТАК ДЕРЖАТЬ!

ТАК ДЕРЖАТЬ!
13 февраля 2014 | Раздел: Cобытия
••• Почетным знаком «Мастер связи» награждён директор муниципального предприятия «Городская телефонная сеть»
ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛУЧШИХ АБОНЕНТОВ-2012!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛУЧШИХ АБОНЕНТОВ-2012!
24 декабря 2012 | Раздел: Cобытия
••• 21 декабря в муниципальном предприятии "Городская телефонная сеть" наградили победителей новогодней акции "Абонент года-2012" (фото)
афина

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Гость Гость, в новости: ИСТОРИЯ ОСЫПАЕТСЯ 
ЖительЖеле, в новости: ИСТОРИЯ ОСЫПАЕТСЯ 
Феликс, в новости: СПАСТИ НЕ УДАЛОСЬ
Гость Гость, в новости: СПАСТИ НЕ УДАЛОСЬ
Жека, в новости: ЖДЕМ БЕДЫ?
Неравнодушный, в новости: ЖДЕМ БЕДЫ?
Феликс, в новости: ОТОМСТИЛ ОБИДЧИКАМ

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

Опубликованы копии приказов СБУ об уликах гибели «Боинга»
Издание «Совершенно секретно» в понедельник, 22 мая, опубликовало копии секретных документов Службы безопасности Украины (СБУ) об уничтожении улик и очевидцев гибели малазийского «Боинга» в июле 2014 года под Донецком.

Путин поручил ускорить создание сверхтяжелых ракет
Роскосмос ускорит создание сверхтяжелой ракеты. С таким поручением выступил российский президент Владимир Путин. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Его слова передает ТАСС.

Мутко объяснил, зачем снимают газон на «Зенит-Арене»
Вице-премьер РФ и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что принято решение о замене газона на «Санкт-Петербург Арене», идет активная фаза этого процесса, сейчас это самый проблемный стадион…

Медведев раскрыл подробности плана правительства до 2025 года
Российское правительство продолжит работу над планом действия правительства на 2017-2025 годы, который включает в себя в числе прочего оптимизацию налоговой системы; у президента есть еще ряд вопросов к обсуждению по…

В России снизился уровень безработицы
Уровень безработицы в РФ в апреле, по предварительным данным, составил 5,3% после 5,4% месяцем ранее, сообщил во вторник Росстат.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ОТПРАЗДНОВАЛИ ПЕРВОМАЙ НА СУД ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ ДЕНЬ ПОБЕДЫ НА СВЕЖЕМ ТВ! ЭТО НАША ОБЩАЯ ПОБЕДА! НОВОСТИ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Май 2017 (105)
Апрель 2017 (171)
Март 2017 (167)
Февраль 2017 (144)
Январь 2017 (144)
Декабрь 2016 (169)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.