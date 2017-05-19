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КРАСНЫЕ БЕРЕТЫ

19.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 20 | Автор: Наталья Булгак

Железногорские школьники вступили в ряды Юнармии

Если не ты, то кто? Новое патриотическое движение «Юнармия» приняло в свои ряды 34 жерезногорских школьника. Поздравить с этим важным событием пришли военные, представители городских силовых структур, администрации ЗАТО, кадеты, а также руководители движения. Железногорскому отделению вручили знамя, а каждому юнармейцу - отличительные значки.


Напомним, Юнармия образована по инициативе министра обороны Сергея Шойгу с целью – вызвать у подростков интерес к географии, истории России, героев, выдающихся ученых и полководцев. Членом молодежной военно-патриотической организации могут стать молодые люди в возрасте от 11 до 18 лет. Сегодня красные береты(элемент формы юнармейцев) надели 34 железногорских школьника, из них 7 девушек.

фото Натальи Булгак

     



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