КРАСНЫЕ БЕРЕТЫ

Железногорские школьники вступили в ряды Юнармии



Если не ты, то кто? Новое патриотическое движение «Юнармия» приняло в свои ряды 34 жерезногорских школьника. Поздравить с этим важным событием пришли военные, представители городских силовых структур, администрации ЗАТО, кадеты, а также руководители движения. Железногорскому отделению вручили знамя, а каждому юнармейцу - отличительные значки.



Напомним, Юнармия образована по инициативе министра обороны Сергея Шойгу с целью – вызвать у подростков интерес к географии, истории России, героев, выдающихся ученых и полководцев. Членом молодежной военно-патриотической организации могут стать молодые люди в возрасте от 11 до 18 лет. Сегодня красные береты(элемент формы юнармейцев) надели 34 железногорских школьника, из них 7 девушек.

фото Натальи Булгак