ОСТАЛИСЬ БЕЗ ВОДЫ

Железногорцы остались без горячего водоснабжения



Отопительный сезон завершился на территории ЗАТО 16 мая, после чего начались гидравлические испытания наружных тепловых сетей.

17 мая все прошло по графику, а 18 мая произошел сбой. И обещанная в конце рабочего дня горячая вода в некоторые дома не вернулась.



«Гидравлические испытания затянулись, - объясняет заместитель руководителя Управления городского хозяйства Татьяна Синкина, - было выявлено порядка 25-ти порывов. К 22:00 большая часть жилых домов была подключена, без воды остался при этом 21 дом. Работа по их подключению была закончена только к обеду 19 мая».



На данный момент без горячей воды остался один дом по ул. Школьной, 32. Были выявлены порывы и на подающей и на обратной магистралях, сейчас там проводятся работы по прокладке временной линии горячего водоснабжения.