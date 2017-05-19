ГОРОДОК ДЛЯ ПОДГОРНОГО
В Подгорном ЗАТО Железногорск этим летом начнутся работы по благоустройству
Такое обещание дал железногорский градоначальник Вадим Медведев, который накануне посетил поселок и пообщался с активной группой жителей.
Встреча главы ЗАТО и сельчан состоялась на площади перед Домом культуры «Старт». Улица Мира, по которой расположен клуб, центральное место отдыха и прогулок жителей. Особенно это место любит молодежь и мамочки с детьми. Именно ее и предполагается начать облагораживать в первую очередь. Согласно интернет голосованию, которое проводилось на сайте городской администрации, жители поселка выбрали шесть мест общего пользования, где проведут работы, - рассказала руководитель Управления поселковыми территориями Ольга Анциферова.
Уже этим летом между домами №2 и №6 по улице Мира появится детский игровой комплекс с мягким напольным покрытием стоимостью около 650 тысяч рублей. Оценив земельный участок, глава порекомендовал главному архитектору при разработке проекта предусмотреть освещение, пешеходные дорожки, лавочки, урны и прочее.
Сами жители с нетерпением ждут перемен. Многие опасаются, что новые лавочки и городки станут местом сборища шумной молодежи или выпивох. Но положительных моментов будет больше,- считает директор школы №104 Подгорного Александра Гришмановская.
Детский игровой комплекс - это первый этап в трехлетней программе по благоустройству Подгорного.
фото Татьяна Зимина
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