ГОРОДОК ДЛЯ ПОДГОРНОГО

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19.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 20 | Автор: Галина Процкая

В Подгорном ЗАТО Железногорск этим летом начнутся работы по благоустройству

Такое обещание дал железногорский градоначальник Вадим Медведев, который накануне посетил поселок и пообщался с активной группой жителей.
Встреча главы ЗАТО и сельчан состоялась на площади перед Домом культуры «Старт». Улица Мира, по которой расположен клуб, центральное место отдыха и прогулок жителей. Особенно это место любит молодежь и мамочки с детьми. Именно ее и предполагается начать облагораживать в первую очередь. Согласно интернет голосованию, которое проводилось на сайте городской администрации, жители поселка выбрали шесть мест общего пользования, где проведут работы, - рассказала руководитель Управления поселковыми территориями Ольга Анциферова.

- Жители поселка предложили благоустроить улицу Мира в целом, аллею за памятником воинам, территорию за клубом и установить детский городок.

Уже этим летом между домами №2 и №6 по улице Мира появится детский игровой комплекс с мягким напольным покрытием стоимостью около 650 тысяч рублей. Оценив земельный участок, глава порекомендовал главному архитектору при разработке проекта предусмотреть освещение, пешеходные дорожки, лавочки, урны и прочее.
Сами жители с нетерпением ждут перемен. Многие опасаются, что новые лавочки и городки станут местом сборища шумной молодежи или выпивох. Но положительных моментов будет больше,- считает директор школы №104 Подгорного Александра Гришмановская.
- Хотелось бы, чтобы появилось больше мест для прогулок и отдыха. Жители должны участвовать в обсуждении таких проектов, не стоять в стороне. С ночным шумом тоже можно справиться, проявлять гражданскую позицию, если нужно вызвать стражей порядка.

Детский игровой комплекс - это первый этап в трехлетней программе по благоустройству Подгорного.
- Кроме обустройства мест общего пользования в поселке отремонтируют несколько дворовых территорий, проведут работы на магистральном водоводе, - подчеркнул Вадим Медведев.


фото Татьяна Зимина



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