В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – ЕЛЕНА КОЗИНА
19.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 23 | Автор: Галина Процкая
Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 22 мая, на Свежем ТВ
Лето – пора кишечных инфекций и укусов насекомых. Чем мыть фрукты и овощи, чтобы не навредить желудку? Можно ли пить бочковой квас? Почему клещей с каждым годом становится больше? Соблюдают ли предприниматели санитарные нормы? На эти и другие вопросы ответит заместитель начальника Регионального управление № 51 ФМБА России по Железногорску Елена Козина.
Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в сетях ГТС в понедельник, 22 мая, в 12.30.
Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону — 766-200. Повтор программы на канале «Мир-24» в 20.20.
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Президент «Сбербанка» Герман Греф заявил, что Москве не стоит рассчитывать на скорейшую отмену санкций. По его мнению, они сохранятся еще минимум на три года. Об этом сообщает телеканал CNBC.
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Специалисты Гидрометцентра России обещают в Москве очередное похолодание. В ночные часы температура с нынешних +22 может опуститься даже до -1 градусов.
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