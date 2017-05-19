ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 18 МАЯ
19.05.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 10 | Автор: Сергей Скляров
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
24 декабря 2015 | Раздел: Главные темы / Телепередачи
28 мая 2015 | Раздел: Видео / Телепередачи
14 мая 2015 | Раздел: Видео / Телепередачи
8 мая 2015 | Раздел: Главные темы / Телепередачи
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Феликс, в новости: СПАСТИ НЕ УДАЛОСЬ
Гость Гость, в новости: СПАСТИ НЕ УДАЛОСЬ
Жека, в новости: ЖДЕМ БЕДЫ?
Жека, в новости: СПАСТИ НЕ УДАЛОСЬ
Неравнодушный, в новости: ЖДЕМ БЕДЫ?
Феликс, в новости: ОТОМСТИЛ ОБИДЧИКАМ
Анна Тищук, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - СЕРГЕЙ ДОБРОЛЮБОВ
деныч, в новости: ВСЕ ДЫРЫ ЗАЛАТАТЬ!
Жека, в новости: ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЗКА ПО АСФАЛЬТУ
Татьяна Зимина, в новости: ПАТРИОТЫ, ШАГОМ МАРШ!
Феликс, в новости: ПАТРИОТЫ, ШАГОМ МАРШ!
НОВОСТИ ЧАСА
Служившему в Сирии российскому контрактнику вынесен приговор
Московский окружный военный суд приговорил рядового контрактной службы Артема Хилько, потерявшего автомат в Сирии, к штрафу. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к разбирательству.
Польша требует изгнать «Газпром» из ЕС
Варшава продолжает занимать непримиримую позицию в рамках урегулирования антимонопольного расследования против «Газпрома» в ЕС. Польская госкомпания PGNiG предложила Еврокомиссии не только оштрафовать «Газпром», но и отобрать у компании газопроводы и…
WADA отправит Исинбаеву в отставку
Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли подтвердил, что Елена Исинбаева может остаться членом наблюдательного совета РУСАДА. Об этом сообщает газета Daily mail.
«Одобрение президента» и русские хакеры: как в сети встретили выход России в полуфинал ЧМ
Пользователи соцсетей не скрывали свою радость по поводу выхода российской сборной в полуфинал чемпионата мира по хоккею.
Рубль готовится к последнему рывку
Борис Хейфец, профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации: Сегодня курс рубля, возможно, немного окрепнет, поддерживаемый нефтью, возобновившей вчера свой рост.
Московский окружный военный суд приговорил рядового контрактной службы Артема Хилько, потерявшего автомат в Сирии, к штрафу. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к разбирательству.
Польша требует изгнать «Газпром» из ЕС
Варшава продолжает занимать непримиримую позицию в рамках урегулирования антимонопольного расследования против «Газпрома» в ЕС. Польская госкомпания PGNiG предложила Еврокомиссии не только оштрафовать «Газпром», но и отобрать у компании газопроводы и…
WADA отправит Исинбаеву в отставку
Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли подтвердил, что Елена Исинбаева может остаться членом наблюдательного совета РУСАДА. Об этом сообщает газета Daily mail.
«Одобрение президента» и русские хакеры: как в сети встретили выход России в полуфинал ЧМ
Пользователи соцсетей не скрывали свою радость по поводу выхода российской сборной в полуфинал чемпионата мира по хоккею.
Рубль готовится к последнему рывку
Борис Хейфец, профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации: Сегодня курс рубля, возможно, немного окрепнет, поддерживаемый нефтью, возобновившей вчера свой рост.