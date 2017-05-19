ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 18 МАЯ

Московский окружный военный суд приговорил рядового контрактной службы Артема Хилько, потерявшего автомат в Сирии, к штрафу. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к разбирательству.Варшава продолжает занимать непримиримую позицию в рамках урегулирования антимонопольного расследования против «Газпрома» в ЕС. Польская госкомпания PGNiG предложила Еврокомиссии не только оштрафовать «Газпром», но и отобрать у компании газопроводы и…Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли подтвердил, что Елена Исинбаева может остаться членом наблюдательного совета РУСАДА. Об этом сообщает газета Daily mail.Пользователи соцсетей не скрывали свою радость по поводу выхода российской сборной в полуфинал чемпионата мира по хоккею.Борис Хейфец, профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации: Сегодня курс рубля, возможно, немного окрепнет, поддерживаемый нефтью, возобновившей вчера свой рост.