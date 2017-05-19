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ЗАРПЛАТА ВЫРАСТЕТ

19.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 16 | Автор: Галина Процкая

Некоторым категориям бюджетников в Красноярском крае решили повысить зарплату

С 1 июня планируется повысить зарплату педагогическим работникам учреждений дополнительного образования детей, педагогическим работникам образовательных, медицинских организаций и организаций, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, персоналу учреждений культуры, социальным работникам.

Кроме того, поскольку с 1 октября 2017 года на федеральном уровне будет повышена зарплата медработников учреждений, которые финансируются из фонда обязательного медицинского страхования, увеличится заработная плата и медработников, получающих деньги из краевого бюджета.

Вопрос корректировки бюджета рассмотрели накануне на комитете Заксобрания. На это планируется потратить около 2 млрд рублей.

Таким образом, общая сумма доходов краевого бюджета составит более 203 млрд рублей, расходов — порядка 217 млрд.

Найти деньги получилось из-за дополнительных поступлений по налогу на прибыль организаций в 2016 году (более 1,86 млрд рублей) и предполагаемые отчисления по налогу на доходы физических лиц (около 140 млн).


Источник: Медиа-портал “Столица 24”



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