ЗАРПЛАТА ВЫРАСТЕТ
Некоторым категориям бюджетников в Красноярском крае решили повысить зарплату
С 1 июня планируется повысить зарплату педагогическим работникам учреждений дополнительного образования детей, педагогическим работникам образовательных, медицинских организаций и организаций, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, персоналу учреждений культуры, социальным работникам.
Кроме того, поскольку с 1 октября 2017 года на федеральном уровне будет повышена зарплата медработников учреждений, которые финансируются из фонда обязательного медицинского страхования, увеличится заработная плата и медработников, получающих деньги из краевого бюджета.
Вопрос корректировки бюджета рассмотрели накануне на комитете Заксобрания. На это планируется потратить около 2 млрд рублей.
Таким образом, общая сумма доходов краевого бюджета составит более 203 млрд рублей, расходов — порядка 217 млрд.
Найти деньги получилось из-за дополнительных поступлений по налогу на прибыль организаций в 2016 году (более 1,86 млрд рублей) и предполагаемые отчисления по налогу на доходы физических лиц (около 140 млн).
Источник: Медиа-портал “Столица 24”
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
Московский окружный военный суд приговорил рядового контрактной службы Артема Хилько, потерявшего автомат в Сирии, к штрафу. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к разбирательству.
Польша требует изгнать «Газпром» из ЕС
Варшава продолжает занимать непримиримую позицию в рамках урегулирования антимонопольного расследования против «Газпрома» в ЕС. Польская госкомпания PGNiG предложила Еврокомиссии не только оштрафовать «Газпром», но и отобрать у компании газопроводы и…
WADA отправит Исинбаеву в отставку
Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли подтвердил, что Елена Исинбаева может остаться членом наблюдательного совета РУСАДА. Об этом сообщает газета Daily mail.
«Одобрение президента» и русские хакеры: как в сети встретили выход России в полуфинал ЧМ
Пользователи соцсетей не скрывали свою радость по поводу выхода российской сборной в полуфинал чемпионата мира по хоккею.
Рубль готовится к последнему рывку
Борис Хейфец, профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации: Сегодня курс рубля, возможно, немного окрепнет, поддерживаемый нефтью, возобновившей вчера свой рост.