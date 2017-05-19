В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ!

Железногорский педагог вошла в десятку конкурса «Воспитатель года Красноярского края – 2017»



18 мая в краевом центре завершился финальный этап краевого профессионального конкурса «Воспитатель года Красноярского края – 2017». Учитель-логопед железногорского детского сада № 37 "Теремок" Татьяна Мельникова вошла в десятку лучших, получила диплом победителя и сертификат на сумму 50 000 рублей.



В финале конкурса принимали участие 20 педагогов из детских садов края, которые набрали наибольшую сумму баллов по результатам прохождения испытаний первого отборочного этапа.



В итоговом этапе конкурсанты презентовали мастер-классы на заданные темы, провели педагогические занятия с детьми и приняли участие в ток-шоу «Профессиональный разговор».



Для Татьяны Мельниковой это не единственная победа. На днях железногорский педагог стала победителем Всероссийского конкурса стипендий и грантов им. Л.С. Выготского, получила грант в размере 100 000 рублей и в августе станет участником Летней Школы в Москве.



А абсолютным победителем конкурса «Воспитатель года Красноярского края – 2017» стала красноярский педагог. Она будет представлять регион в финале Всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 2017», который пройдет в Рязани.

фото предоставлено д/с №37