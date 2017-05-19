НА АВТОШКОЛУ ПОЖАЛОВАЛИСЬ

Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю по обращению жителя Железногорска проведена проверка ООО Автошкола «Приоритет», оказывающего образовательные услуги в Железногорске (ул. Ленина, д.39).



В ходе документарной проверки при изучении договора на оказание услуг по подготовке водителей транспортных средств категории «В» были выявлены факты включения в договор условий, ущемляющих права потребителя, а именно:



- при расторжении договора по инициативе кандидата в водители, а также при отчислении кандидата в водители сумма, внесенная при заключении договора, включая оплату за консультации, оформление пакета документов в размере 5000 рублей рублей, удерживается автошколой и возврату не подлежит;



- расторжение договора с потребителем в случае пропуска занятий в количестве пяти и более дней без уважительной причины, а также более 40% от общего числа занятий как по теоретической части, так и по практическому вождению, и отчисление кандидата в водители с курсов без возврата платы за обучение;



- оплата обучения производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет автошколы.



Включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, является нарушением пункта 1 ст.16 Закона РФ от 7 февраля 1992 г.№ 2300-1 «О защите прав потребителей».



По факту выявленных нарушений в отношении ООО Автошкола «Приоритет» возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.8. Кодекса РФ об административных правонарушениях и внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

По информации Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю