СПРЯТАЛСЯ В ПОДСОБКЕ
Железногорский предприниматель спрятался в подсобке от судебных приставов
Судебные приставы Железногорска взыскали с должника по сводному исполнительному производству — предпринимателя — всю сумму долга в размере 611 000 рублей.
Гражданин накопил такую сумму долга путем длительной неуплаты сначала аренды земельного участка, потом — средств на погашение кредита. Кроме того, он не платил за услуги ЖКХ.
Судебные приставы установили, что должник является предпринимателем и владеет небольшим магазином бытовой химии. Приезд сотрудников в магазин застал неплательщика врасплох и он закрылся в подсобном помещении магазина.
После безуспешных попыток пойти на контакт с гражданином, судебные приставы в присутствии понятых наложили арест на здание магазина, а также на находящиеся в продаже товары.
Этого оказалось достаточно, чтобы мужчина явился в отдел судебных приставов и оплатил всю сумму задолженности буквально через два часа после наложения ареста на его имущество. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
Источник: УФССП России по Красноярскому краю
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