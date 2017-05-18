СПРЯТАЛСЯ В ПОДСОБКЕ

Железногорский предприниматель спрятался в подсобке от судебных приставов

Судебные приставы Железногорска взыскали с должника по сводному исполнительному производству — предпринимателя — всю сумму долга в размере 611 000 рублей.

Гражданин накопил такую сумму долга путем длительной неуплаты сначала аренды земельного участка, потом — средств на погашение кредита. Кроме того, он не платил за услуги ЖКХ.

Судебные приставы установили, что должник является предпринимателем и владеет небольшим магазином бытовой химии. Приезд сотрудников в магазин застал неплательщика врасплох и он закрылся в подсобном помещении магазина.

После безуспешных попыток пойти на контакт с гражданином, судебные приставы в присутствии понятых наложили арест на здание магазина, а также на находящиеся в продаже товары.

Этого оказалось достаточно, чтобы мужчина явился в отдел судебных приставов и оплатил всю сумму задолженности буквально через два часа после наложения ареста на его имущество. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Источник: УФССП России по Красноярскому краю