В КВН НА ЮБИЛЕЙ
18.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 26 | Автор: Галина Процкая
22 мая во Дворце культуры состоится большой финал КВН
Две лиги железногорского КВН решили совместить свои финалы под темой «#юбилей».
Играют команды лицея №102, гимназии №91, школы №106, академии МЧС, красноярской Школы космонавтики и школы № 97.
В программе финала - приветствие, конкурс видеороликов, домашнее задание.
В конкурсе "СТЭМ со звездой" участвуют ведущий н/к LOFT Павел Ольховиков, фронтмэн рэп-группы «Лирика улиц» Александр Котенев, депутат Совета депутатов Владимир Крутой, руководитель вокальной группы «Феникс» Галина Адаменко, специалист Молодёжного центра Лера Тимохина.
Начало игры в 18.00.
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