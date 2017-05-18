В КВН НА ЮБИЛЕЙ

Украинской авиакомпании УРГА запретили летать в страны Европейского союза. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Европейской комиссии.Сотрудники предвыборного штаба Дональда Трампа общались с российскими чиновниками и лицами, связанными с Кремлем, в том числе с лидером движения «Украинской выбор», кумом президента России Владимира Путина Виктором Медведчуком.Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории станет обязательным в 2020 году, заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева. «В 2020 году вся страна будет сдавать историю.Российские болельщики повели себя после проигранного на чемпионате мира по хоккею матча жалко, освистав гимн США, пишет обозреватель чешской газеты Parlamentni Listy Ян Зиглер; россиян он назвал в статье…Тверской суд Москвы приговорил к восьми месяцам колонии-поселения актера Юрия Кулия, участвовавшего в мартовском несанкционированном митинге против коррупции. Об этом в четверг, 18 мая, сообщает «Медиазона».