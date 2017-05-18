ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 18 МАЯ
18.05.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 26 | Автор: Сергей Скляров
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Российские болельщики повели себя после проигранного на чемпионате мира по хоккею матча жалко, освистав гимн США, пишет обозреватель чешской газеты Parlamentni Listy Ян Зиглер; россиян он назвал в статье…
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Тверской суд Москвы приговорил к восьми месяцам колонии-поселения актера Юрия Кулия, участвовавшего в мартовском несанкционированном митинге против коррупции. Об этом в четверг, 18 мая, сообщает «Медиазона».