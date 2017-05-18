ДУРМАНУ ЗАСЛОН!

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18.05.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 44 | Автор: Галина Процкая

На КПП Железногорска у мужчины обнаружили пакет с амфетамином

Оперативники УНК ГУ МВД России по краю совместно с сотрудниками ФСБ России по ЗАТО Железногорск пресекли незаконный оборот наркотиков.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий на контрольно-пропускном пункте Железногорска полицейские остановили мужчину для осмотра. У него был обнаружен пакет с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это амфетамин общим весом 176,95 граммов. Гражданин рассказал полицейским, что хранил наркотики для личного употребления.

В отношении ранее судимого возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, наркотических средств». Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю



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