ДУРМАНУ ЗАСЛОН!
На КПП Железногорска у мужчины обнаружили пакет с амфетамином
Оперативники УНК ГУ МВД России по краю совместно с сотрудниками ФСБ России по ЗАТО Железногорск пресекли незаконный оборот наркотиков.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий на контрольно-пропускном пункте Железногорска полицейские остановили мужчину для осмотра. У него был обнаружен пакет с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это амфетамин общим весом 176,95 граммов. Гражданин рассказал полицейским, что хранил наркотики для личного употребления.
В отношении ранее судимого возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, наркотических средств». Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю
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